Yaban hayatı için seferber oldular

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinin yüksek kesimlerinde etkisini sürdüren kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları ve kuşlar için doğaya 2 ton yem ve yiyecek bırakıldı.

İlçenin en önemli tatil yerleri arasında yer alan çam ormanlarıyla çevrili Eğriçimen Yaylası'nın yüksek kesimlerine Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve merkezi İstanbul'da bulunan Koyulhisar Kültür Derneği (KÜLDER) tarafından havuç, lahana, turp ve kuru mamalardan oluşan yemler bırakıldı. Kar yağışının etkisini sürdürdüğü ve yer yer kar kalınlığının 1,5 ile 2 metre arasında olduğu bölgede yemler ağaç altlarına bırakıldı. Yem dağıtımı sırasında aracı kara saplanan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekibinin yardımına ise vatandaşlar yetişti. Kara saplanan araç kurtarıldı.

Yem dağıtım programına katılan İlçe Kaymakamı Çağlar Partal, doğal yaşamda bulunan yaban hayvanları ve kanatlı hayvanlar için doğaya yem bırakmaktan mutlu olduklarını ifade etti.

Koyulhisar Belediye Başkanı Osman Epsileli ise, yaban hayvanlarının yiyeceklerinin karşılanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Koyulhisar Kültür Derneği Başkanı Murat Kendirli, yaklaşık bir ay önce dernek olarak başlattıkları kampanya çerçevesinde toplanan mama ve buna ilave olarak bin 500 kilogram havuç, lahana ve turpları doğada bulunan yaban hayvanlarına bırakmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

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