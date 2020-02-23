Yaban hayatı için seferber oldular

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yaban hayatı için seferber oldular

İHA

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinin yüksek kesimlerinde etkisini sürdüren kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları ve kuşlar için doğaya 2 ton yem ve yiyecek bırakıldı.

Yaban hayatı için seferber oldular

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinin yüksek kesimlerinde etkisini sürdüren kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları ve kuşlar için doğaya 2 ton yem ve yiyecek bırakıldı.
İlçenin en önemli tatil yerleri arasında yer alan çam ormanlarıyla çevrili Eğriçimen Yaylası'nın yüksek kesimlerine Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve merkezi İstanbul'da bulunan Koyulhisar Kültür Derneği (KÜLDER) tarafından havuç, lahana, turp ve kuru mamalardan oluşan yemler bırakıldı. Kar yağışının etkisini sürdürdüğü ve yer yer kar kalınlığının 1,5 ile 2 metre arasında olduğu bölgede yemler ağaç altlarına bırakıldı. Yem dağıtımı sırasında aracı kara saplanan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekibinin yardımına ise vatandaşlar yetişti. Kara saplanan araç kurtarıldı.
Yem dağıtım programına katılan İlçe Kaymakamı Çağlar Partal, doğal yaşamda bulunan yaban hayvanları ve kanatlı hayvanlar için doğaya yem bırakmaktan mutlu olduklarını ifade etti.
Koyulhisar Belediye Başkanı Osman Epsileli ise, yaban hayvanlarının yiyeceklerinin karşılanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.
Koyulhisar Kültür Derneği Başkanı Murat Kendirli, yaklaşık bir ay önce dernek olarak başlattıkları kampanya çerçevesinde toplanan mama ve buna ilave olarak bin 500 kilogram havuç, lahana ve turpları doğada bulunan yaban hayvanlarına bırakmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kangalların beslenme tarzı karakterlerini etkiliyor Ev yemekleri ile beslenen Kangallarlar ürkek, et ile beslenen Kangallar ise Kurt kadar yırtıcı oluyor
YEREL HABERLER Kangalların beslenme tarzı karakterlerini ...
Arkadaşları gibi koşup oyun oynamak istiyor Sivas’ta yürümede güçlük problemi yaşayan 13 yaşındaki Muhammed Mustafa tedavi olup arkadaşları gibi koşup oyunlar oynamak istiyor
YEREL HABERLER Arkadaşları gibi koşup oyun oynamak istiyor Sivas’ta ...
Sivasspor’a 3 gün galibiyet izni
YEREL HABERLER Sivasspor’a 3 gün galibiyet izni
Mert Hakan bu sezonki 9. golünü attı
YEREL HABERLER Mert Hakan bu sezonki 9. golünü attı
(Görüntülü) Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından
YEREL HABERLER (Görüntülü) Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor ...
Sivasspor 29 hafta sonra penaltı kullandı
YEREL HABERLER Sivasspor 29 hafta sonra penaltı kullandı
Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor maçının ...
Çalımbay: “Her maç final havasında geçecek”
YEREL HABERLER Çalımbay: “Her maç final havasında geçecek”
Bulut: “Bu yarışın içinden düşmeyeceğiz”
YEREL HABERLER Bulut: “Bu yarışın içinden düşmeyeceğiz”
Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor: 1-0
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor: 1-0
Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 - A. Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 - A. Alanyaspor: 0 (Maç ...
Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 - A. Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 - A. Alanyaspor: 0 (İlk ...
Ahırda, çöken çatının altında kalan danalar kurtarıldı
YEREL HABERLER Ahırda, çöken çatının altında kalan danalar ...
Danalar için nefes kesen operasyon Sivas’ta bir ahırın çatısının çökmesi sonucu iki dana enkaz altında kaldı, danalar başarılı bir operasyonla canlı olarak kurtarıldı
YEREL HABERLER Danalar için nefes kesen operasyon Sivas’ta bir ...
Merhum Sivas Valisi Kemelek anıldı Sivas eski valisi Zübeyir Kemelek, vefatının 6’ncı yıl dönümünde kendi adını taşıyan okulda anıldı.
YEREL HABERLER Merhum Sivas Valisi Kemelek anıldı Sivas eski valisi ...
Mecnun Otyakmaz: Arzu ettiğimiz şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyoruz
YEREL HABERLER Mecnun Otyakmaz: Arzu ettiğimiz şampiyonluğa ulaşmayı ...
Otobüs kazaları masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Otobüs kazaları masaya yatırıldı
Mecnun Otyakmaz: “Önümüzde şampiyonluk hedefi var” Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz: “Sonuca ulaşırız, ulaşmayız onu Allah bilir” “Artık liderlik stresi yok”
YEREL HABERLER Mecnun Otyakmaz: “Önümüzde şampiyonluk hedefi ...
Kadınlarda daha sık görülüyor Kadınlarda daha sık görülen orta kulak kemikçik kireçlenmesi denge bozukluklarına neden oluyor
YEREL HABERLER Kadınlarda daha sık görülüyor Kadınlarda daha sık ...
2 metreyi bulan kar yolda tünel oluşturdu
YEREL HABERLER 2 metreyi bulan kar yolda tünel oluşturdu
Zaralı öğrencilere ülkelerini tanıttılar
YEREL HABERLER Zaralı öğrencilere ülkelerini tanıttılar
Camide oluşan buz sarkıtları sanatsal görüntüler oluşturdu
YEREL HABERLER Camide oluşan buz sarkıtları sanatsal görüntüler ...
Hafif ticari araç, TIR'a çarptı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç, TIR'a çarptı: 5 yaralı
Trafik kazası 5 yaralı
YEREL HABERLER Trafik kazası 5 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X