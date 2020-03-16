Emziren anneler, Korona virüse karşı dikkat Doğum ve Kadın Hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Nilüfer Tuğut: "Virüsten korunmak için kimyasal dezenfektanlar kullanmayın"

Doğum ve Kadın Hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Nilüfer Tuğut, bebeklerini emziren annelerin koronavirüsten korunmak için kimyasal dezenfektanlar kullanmamaları uyarısında bulundu.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Doğum ve Kadın Hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Nilüfer Tuğut tüm dünyayı derinden etkileyen koronavirüsün gebelik ve emzirme dönemine etkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Koronavirüsün erken doğum gibi semptomlara neden olabileceğinin öne sürüldüğünü ifade eden Tuğut, “Koronavirüs enfeksiyonun gebelik ve fetüs üzerine etkilerini tam bilinmemektedir. Çin'de yapılan ilk yayında 20 hamileden 18’inde virüsün bebeğe taşındığına dair bulguya rastlanılmamıştır. Sadece iki bebekte enfeksiyon bulgusu tespit edilmiştir. Virüslerinin gebelik üzerine etkileri değerlendirildiğinde gebelerde fizyolojik değişiklikler nedeniyle belirtileri daha şiddetli geçirebileceği ancak bebeğe direk olarak anneden geçemeyeceği düşünülmektedir. Bu virüsün yüksek ateşe neden olması ve özellikle ilk üç aylık dönemde hamilenin buna maruz kalması fetüs üzerinde düşük, fetal anomali ve erken doğum riskleri oluşturabileceği bilindiği için risk teşkil edebileceği öne sürülmektedir” dedi.

Hamileler stresten uzak durmalı

Hamilelerin koronavirüsün etkilerinden korunmak için önerilen önlemleri uygulaması ve stresten uzak durmaları gerektiğini belirten Tuğut, “Hamilelerin gereksiz stresten uzak durmasını öneriyoruz. Virüsten korunmak için kimyasal dezenfektanlar kullanmayın, ellerinizi en az 20 saniye sabun ve bol su ile yıkayınız. Ellerinizi yıkamadan ağzınıza, burnunuza ve gözünüze dokunmayınız. Kalabalık ortamlara girmeyiniz, tokalaşmayın, öpüşmeyin ve öksüren kişilerden uzak durun” şeklinde konuştu.

“Anneler emzirirken maske kullanmalı”

Emziren annelerin mutlaka gerekli önlemleri alması ellerin sık sık yıkanması, emzirirken maske kullanmalı veya sütün sağılıp bebeğin beslenmesi gerektiğini ve emzirmeyi bırakmaması gerektiğini ifade eden Tuğut, “Amerikan Obstetrik ve Jinekoloji Derneği koronavirus enfeksiyonu tanısı almış anneden doğan bebekler için izolasyon gerektiğini belirtmektedir. Virüsün anne sütünden gebeye geçiş yapıp yapmayacağı henüz belli değildir. Fakat çok yakın kontak ile tükürükle geçebileceği düşünülmektedir. Emziren anneler mutlaka gerekli önlemleri almalı, sık sık el yıkamalı emzirirken maske kullanmalı veya sütünü sağıp bebeği beslemelidir. Emzirmeyi sakın bırakmayın ” ifadelerini kullandı.

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