Sivas'ta 48 köy yolu araç ulaşımına kapalı

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Sivas'ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı sonrası 48 köy yolu ile araç ulaşımı sağlanamıyor.

Sivas'ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kar nedeniyle Sivas il genelinde 48 köy yolunda araç ulaşımı sağlanamıyor. Ekipler, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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