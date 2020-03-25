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Horoz dövüştüren şahıslara suçüstü

İHA

Sivas'ta horoz dövüştürdükleri esnada suçüstü yakalanan 18 şahsa cezai işlem uygulandı.

Horoz dövüştüren şahıslara suçüstü

Sivas’ta horoz dövüştürdükleri esnada suçüstü yakalanan 18 şahsa cezai işlem uygulandı.
Geçtiğimiz günlerde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir adrese yapılan baskında, horoz dövüştüren 18 kişi suçüstü yakalandı. Şahıslara; 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında hakkında idari yaptırım uygulandı. Ekipler tarafından şahıslar tarafından dövüştürülen 12 horoza el koydu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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