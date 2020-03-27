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Sivas'ta 65 yaş üzeri vatandaşlardan 'Evde kal' çağrısı

DHA

Sivas'ta 65 yaş üzeri vatandaşlardan 'Evde kal' çağrısı


Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA) SİVAS'ın Şarkışla ilçesine bağlı Çanakçı köyünde yaşayan 65 yaş ve üzerindeki kişiler koronavirüse karşı 'Evde kal' çağrısı yaptı.
İlçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Çanakçı köyünde İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen kısıtlamaya uyarak evinden çıkmayan 65 yaş ve üzeri köy sakinleri, muhtar Hasan Özmen tarafından hazırlanan video ile 'Evde kal' çağrısı yaptı. 
Köy sakinlerinden Ayşe Doğan, "Biz yaşlıyız. Köyde kapımıza bile çıkmıyoruz. Yaşlılarımıza sesleniyorum. Dışarı çıkmayın. Milletimize ve devletimize yardımcı olalım. Bu virüsten kurtulalım. Evimizden çıkmayalım. Bu hastalıktan hep beraber kurtulalım. Evinizde oturun. Dışarı çıkmayın" dedi. Mehmet Ağar (75) da, "Yaşlıyım. Evimden dışarı çıkmıyorum. Allah'a şükür devletimiz her şeyimizi karşılıyor. Biz de devletimize yardımcı olalım. Allah izin verirse bu beladan kurtulalım. Mümkün olduğu kadar evimizden dışarı çıkmayalım" diye konuştu. Cevat Tokgöz ise, "Allah rızası için millete sebep olmayalım. Dışarıya çıkmayalım. Devletimize ve milletimize zararımız olmasın. Bu dertten kurtulalım" ifadelerini kullandı.
DHA-Genel Türkiye-Sivas Uğur YİĞİT
2020-03-27 14:36:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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