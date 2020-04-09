Sağlık çalışanlarına belediyeden yemek ikramı

<br>SİVAS, (DHA)SİVAS Belediyesi, Numune Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanlarına öğle yemeği ikram etti.<br>Sivas Belediyesi, koronavirüs salgını başta olmak üzere zorlu bir mesai sergileyen sağlık çalışanlarına teşekkür etmek amacıyla Numune Hastanesi'nde görev yapan tüm personele öğle yemeği ikram etti. Hazırlanan yemekler belediye ekipleri tarafından hastaneye götürülerek çantalar içinde personele dağıtıldı. Yemeklerle birlikte Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in, "Geçirdiğimiz bu zorlu dönemde, gece-gündüz demeden büyük bir özveri ile hizmet eden siz değerli sağlık çalışanlarımıza sonsuz teşekkür ediyor, aileniz ve sevdiklerinizle mutlu ve sağlıklı bir yaşam diliyoruz" notu da iletildi.DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI<br>2020-04-09 15:26:14<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.