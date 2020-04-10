Gürün belediyesi maske dağıttı

'Bu akşam kendim için hazırlandım'

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Korona virüs tedbirleri kapsamında Sivas’ın Gürün ilçesinde zabıta ekipleri tarafından vatandaşlara maske dağıtıldı.

Sivas’ın Gürün ilçesinde Korona virüse karşı önlemler alınmaya devam ediyor. Gürün Belediyesi, zabıta ekipleri Korona virüs önlemleri kapsamında sebze hali ve semt pazarında vatandaşlara maske dağıttı. Zabıta ekipleri, vatandaşları sosyal mesafeye uyulması hususunda uyardı.

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