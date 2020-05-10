Demir Grup Sivasspor çalışmalarını sürdürüyor

<br>Hüsnü Ümit AVCI / SİVAS, (DHA) Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, gruplar halinde gerçekleştirdiği hazırlıklarını bugün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.<br>Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak 2 grup halinde yapılan antrenmanlarda, ilk grupta yer alan sporcular, ısınma hareketleriyle başladıkları idmanı dayanıklılık ve topla gerçekleştirilen çalışmalarla tamamladı. 2'nci grupta yer alan futbolcular ise akşam saatlerinde çalışma yapacak. Antrenman, gruplar ve bireysel olarak sağlık ekiplerinin kontrolünde, sosyal mesafe ve hijyen kuralları titizlikle uygulanarak gerçekleştirilmeye devam edeceği öğrenildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:<br>Antrenmandan görüntülerDHA-Spor Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI<br>2020-05-10 14:39:52<br>

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