Sivas'ta 65 yaş üstü vatandaşlar dışarıya çıkmaktan memnun

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sivas'ta 65 yaş üstü vatandaşlar dışarıya çıkmaktan memnun

DHA

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta koronavirüs önlemleri kapsamında evde olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar uzun bir aradan sonra sokağa çıktı. Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler arasında yaşı 65 ve üzerinde olan vatandaşların sokağa çıkma yasaklanmıştı. Uzun bir sürenin ardından 65 yaş üstü vatandaşlar, bugün itibariyle 4 saatliğine dışarıya çıktı. Sivas'ta da saat 11.00 itibariyle bu yaş grubundakiler kendilerini sokağa attı. Vatandaşların genellikle kent meydanı ile 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndaki banklarda oturdukları gözlendi.  'EVDE OLMAK ÇOK SIKICI' Uzun zamandır...

Sivas'ta 65 yaş üstü vatandaşlar dışarıya çıkmaktan memnun

<br>Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta koronavirüs önlemleri kapsamında evde olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar uzun bir aradan sonra sokağa çıktı.<br>Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler arasında yaşı 65 ve üzerinde olan vatandaşların sokağa çıkma yasaklanmıştı. Uzun bir sürenin ardından 65 yaş üstü vatandaşlar, bugün itibariyle 4 saatliğine dışarıya çıktı. Sivas'ta da saat 11.00 itibariyle bu yaş grubundakiler kendilerini sokağa attı. Vatandaşların genellikle kent meydanı ile 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndaki banklarda oturdukları gözlendi. <br>'EVDE OLMAK ÇOK SIKICI'<br>Uzun zamandır evde olduğunu ve çok sıkıldığını belirten Halil İbrahim Yılmaz (75), "Bizim için iyi oldu. 50 gündür içerideydik. İzin verdiler bize. Bu karardan memnunum. Bu işin ağırlığını birilerinin çekmesi lazımdı. Ben yol boyu gezenlere kızıyorum. Alışveriş yaptım ve bir kaç yere uğradım. Dışarıyı göreyim dedim, kaslarım açılsın istedim" dedi. Ahmet Sancılı (65) ise, "Bugün için kısıtlama kalktı. Ben de güneşin bu güzel tadını çıkarmak için dışarıya çıktım. Evde olmak çok sıkıcı. Ama yapacak bir şey yoktur. Hava almak için çıktım" diye konuştu. <br>'AYAKLARIMIZ AÇILDI'<br>Evde çok fazla kaldıklarını belirten Faruk Akbulut (77) da, "Bizi içeride çok tuttular. 65 yaş üstü insanların yürüyüş yapması lazım. Bizim için çok iyi oldu. Arkadaşlarla temiz hava alıyoruz. Ayaklarımız da açıldı" dedi. Hacı Mehmet Ayık (80) ise, "Bir kaç saat de olsa en azından ayaklarımız açıldı. Evde çürüdük. Ama her hafta böyle birşey yaparlarsa çok iyi olur. Ama büyüklerimiz de bizim menfaatimiz için uğraşıyorlar. Bizim de buna uymamız lazım. Sonuçta bizim için uğraşıyorlar" ifadelerini kullandı. <br>DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI<br>2020-05-10 15:10:09<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sivas'ta karantinadakilere 'Anneler Günü' sürprizi
YEREL HABERLER Sivas'ta karantinadakilere 'Anneler Günü' sürprizi
His kaybı yaşadı,helikopter ambulansla hastaneye kaldırıldı Sivas'ın Divriği ilçesinde ev içinde düşerek rahatsızlanan 80 yaşındaki kadın ambulans helikopter ile hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER His kaybı yaşadı,helikopter ambulansla hastaneye ...
Demir Grup Sivasspor çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor çalışmalarını sürdürüyor
Yiğidolar’da hazırlıklar devam ediyor
YEREL HABERLER Yiğidolar’da hazırlıklar devam ediyor
Haftalar sonra sokağa çıktı: "Kafesten çıkmış kuş gibiyim" Sivas'ta korona virüs tedbirleri kapsamına dışarı çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar haftalar sonra sokağa çıkabildi, sokağa çıkan bir vatandaş, "Kafesten çıkmış kuş gibiyim" dedi
YEREL HABERLER Haftalar sonra sokağa çıktı: "Kafesten çıkmış kuş ...
İş adamından Covid-19 dolayısıyla zor günler geçiren fırıncılara destek Sivas’ta hayırsever bir iş adamı, Covid-19 salgını süresince iş yerleri kapalı olan fırın çalışanlarına 80 bin TL’lik hediye çeki ve 20 bin TL’lik un yardımında bulundu
YEREL HABERLER İş adamından Covid-19 dolayısıyla zor günler geçiren ...
Sivasspor Başkanı Otyakmaz: Hakkaniyet açısından lig bitmeli
YEREL HABERLER Sivasspor Başkanı Otyakmaz: Hakkaniyet açısından lig ...
Mecnun Otyakmaz: "Kalan 8 maçı kazanırsak şampiyon oluruz" DG Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz: "Ligin devam etmesi kanaatindeyiz" "8 Maçı kazanabilecek güçteyiz"
YEREL HABERLER Mecnun Otyakmaz: "Kalan 8 maçı kazanırsak şampiyon ...
Otomobil park halindeki araca çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil park halindeki araca çarptı: 3 yaralı
Sivasspor’dan Beşiktaş’a geçmiş olsun mesajı
YEREL HABERLER Sivasspor’dan Beşiktaş’a geçmiş olsun mesajı
Emre Kılınç’tan ‘kavuştuk’ paylaşımı
YEREL HABERLER Emre Kılınç’tan ‘kavuştuk’ paylaşımı
Rıza Çalımbay: “Sivasspor her zaman başarılı olacaktır”
YEREL HABERLER Rıza Çalımbay: “Sivasspor her zaman başarılı ...
Otyakmaz: “Sivasspor parmakla gösterilen kulüp”
YEREL HABERLER Otyakmaz: “Sivasspor parmakla gösterilen kulüp”
Mecnun Otyakmaz'dan 53'üncü yıl kutlaması
YEREL HABERLER Mecnun Otyakmaz'dan 53'üncü yıl kutlaması
Sivas'ta berber, kuaför ve güzellik merkezleri dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Sivas'ta berber, kuaför ve güzellik merkezleri ...
Kendini ‘Jandarma komutanı’ olarak tanıtan şahıs tutuklandı Sivas'ta kendilerini ‘Jandarma komutanı’ olarak tanıtan ve yaşlı vatandaşları dolandıran şahıslardan 1’si tutuklandı, 1’si serbest kaldı
YEREL HABERLER Kendini ‘Jandarma komutanı’ olarak tanıtan şahıs ...
Sivas’ta berber, kuaför ve güzellik merkezleri dezenfekte ediliyor Sivas’ta Korona virüs tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan ve 11 Mayıs'ta yeniden hizmet vermeye başlayacak olan kuaför, berber ve güzellik salonları Sivas Belediyesi tarafından ücretsiz olarak dezenfekte ediliyor.
YEREL HABERLER Sivas’ta berber, kuaför ve güzellik merkezleri ...
Sokağa çıkamayanlar, Anneler Günü çiçeklerini telefonla sipariş verdi Sivas’ta sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı çiçekçilere gelemeyen vatandaşlar, Anneler Günü için telefonla arayarak çiçek siparişi verdi
YEREL HABERLER Sokağa çıkamayanlar, Anneler Günü çiçeklerini ...
Vaka sayısı bayramdan sonra 100’ün altına inebilir Türkiye’de koronavirüs salgınının önümüzdeki süreçte nasıl bir seyir izleyeceğine ilişkin öngörülerde bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Sağlık Bakanlığı Sağlık Politikaları Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan Çetin, tedbirlere uyulması halinde Ramazan Bayramı’ndan sonra günlük vaka sayısının 100’ün altına inebileceğini söyledi
YEREL HABERLER Vaka sayısı bayramdan sonra 100’ün altına ...
Sivas’ta 1 yılda 125 akraba evliliği yapıldı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Sivas’ta 2019 yılı içerisinde toplam evlenme sayısı 4 bin 28 olurken akraba evliliği sayısı ise 125 olarak açıklandı
YEREL HABERLER Sivas’ta 1 yılda 125 akraba evliliği yapıldı Türkiye ...
40 yıllık eşini öldüren koca, tutuklandı Sivas'ta 4 çocuğunun annesi, 40 yıllık eşini öldüren zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
YEREL HABERLER 40 yıllık eşini öldüren koca, tutuklandı Sivas'ta 4 ...
Sivas Belediyespor Başkanı Harun Budaklı: "Aday olmayacağım"
YEREL HABERLER Sivas Belediyespor Başkanı Harun Budaklı: "Aday ...
Sivasspor sahaya indi
YEREL HABERLER Sivasspor sahaya indi
Demir Grup Sivasspor, gruplar halinde çalışmalara başladı
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor, gruplar halinde çalışmalara ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X