Sivas'ın Ayder'i, sessizliğe büründü Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde doğal güzelliği ile dikkat çeken Eğriçimen Yaylası Korona virüs sonrası adeta sessizliğe büründü

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde doğal güzelliği ile dikkat çeken Eğriçimen Yaylası Korona virüs sonrası adeta sessizliğe büründü.

Koyulhisar ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Eğriçimen Yaylası görenleri kendine hayran bırakıyor. Trabzon’da bulunan Ayder yaylasına benzetilen Eğriçimen, ilkbaharın gelmesi ile birlikte adeta renk cümbüşünü andırıyor. Sarı çiçeklerin boyadığı yayla, yaz kış ziyaretçilerin uğrak yeri olurken bu yıl ise tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs sonrası sessizliğe büründü. Her yıl binlerce insanın gittiği ve doğal güzelliği ile dikkat çeken yayla bu yıl kimsenin olmayışı ile dikkat çekiyor. Öte yandan Koyulhisar Kavacık köyü yolu üzerinde çam ormanlarının arasından akan ırmak görenleri cezp ediyor. Bozkır olarak bilinen Sivas'ta görenlerin hayran kaldığı ırmak, Karadeniz’i andırıyor.

Yayla öksüz kaldı

Nurettin Erkan, yaylanın korona virüs nedeniyle öksüz kaldığını belirterek, “İnsanlar şuan burada çok az. Bu sene korona virüs dolayısıyla öksüz kaldı yaylamız. Yaylamız bu zamanlar çok hareketli oluyordu. Öğrencilerin ve grupların sezon sezon geldikleri piknik yaptıkları bir yer” dedi.

Gören Sivas olduğuna inanmıyor

Cemil Aksu, Irmağın geçtiği yerin Sivas olduğuna kimsenin inanmadığını söyleyerek, “Buranın Sivas olduğuna kimse inanmaz ama burası Sivas. Çok güzel bir manzarası var. Suyu yeşilliği çok güzel. İnanmayan inanmasın” diye konuştu.

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