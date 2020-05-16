Demir Grup Sivasspor'da koronavirüs testleri negatif çıktı

<br>Eraydın AYTEKİN / SİVAS,(DHA) - <br>Demir Grup Sivasspor'da tüm futbolcular ve teknik heyet ve kulüp personeline yapılan koronavirüs testinin sonuçları negatif çıktı.<br>Lige verilen koronavirüs arasının ardından, başlama tarihinin 12 haziran olarak belirlenmesiyle yeniden çalışmalara başlayan kırmızı-beyazlılara bugün tesislerde test yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yayımladığı 'Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü' kapsamında A takım futbolcuları ve teknik heyet koronavirüs testine tabii tutuldu. Sivas İl Sağlık Müdürlüğü'nden Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'ne gelen ekip; tüm A takım futbolcular, teknik heyet, idari kadro, destek ekibi, tesisler ve stadyumda görevli olan personele yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi uygulandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda görevli olan tüm personellerimize yapılan KOVİD-19 testleri sonuçlanmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır." denildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:<br>-Test uygulamasından görüntüler<br> DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN<br>2020-05-16 21:49:54<br>
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