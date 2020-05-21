Nadir görülen yılanların dansı görüntülendi Sivas’ta yaban hayatı fotoğrafçısı, doğada nadir görülen iki Beyaz Bantlı Dağ Engereği’nin üstünlük dansını görüntüledi

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'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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Sivas’ta yaban hayatı fotoğrafçısı, doğada nadir görülen iki Beyaz Bantlı Dağ Engereği’nin üstünlük dansını görüntüledi.

Sivas’ta yaşayan yaban hayatı fotoğrafçısı Ümit Yalçın, iki Beyaz Bantlı Dağ Engereği’nin üstünlük mücadelesini görüntüledi. Yalçın’ın sosyal medyada paylaştığı görüntüler vatandaşların ilgi odağı oldu. Görüntülerde iki erkek Beyaz Bantlı Dağ Engereği’nin üstünlük mücadelesi dansı ve bir süre sonra ayrıldığı görülüyor.

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