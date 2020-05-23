Motosikletteki 3 Afgan'a polisten uyarı

<br>Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarı çıkıp aynı motosiklete binen Afganistan uyruklu 2'si kadın 3 kişi, polis tarafından uyarılarak, evlerine gönderildi.<br>Sivas kent merkezinde, polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen 2'si kadın 3 kişinin aynı motosiklet ile seyir halinde olduğunu gördü. <br>Durdurulan motosikletteki 3 kişinin Afganistan uyruklu oldukları belirlendi. Afganlar, polise alışverişe çıktıklarını ve yasaktan haberleri olmadığını söyledi.<br>Polisler de sosyal mesafe kuralını hatırlatarak, bir motosiklete 3 kişi binemeyeceklerini bildirdi. Ayrıca yasak nedeniyle sadece evlerine yürüme mesafesindeki yerlerden alışveriş yapabileceklerini söyledi. 3 kişiden evlerine dönmeleri istendi.<br>Yeniden motosiklete binmeye çalışan Afganlar, polisin uyarısıyla karşılaştı. Motosiklet sürücüsü tek olarak ilerlerken, 2 kadın yaya olarak evlerine döndü.DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI<br>2020-05-23 13:57:09<br>

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