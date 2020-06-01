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Anne ayı 5 yavrusu ile görüntülendi Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yiyecek arayan anne ayı ve 5 yavrusu vatandaşlar tarafından görüntülendi

İHA

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yiyecek arayan anne ayı ve 5 yavrusu vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Anne ayı 5 yavrusu ile görüntülendi Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yiyecek arayan anne ayı ve 5 yavrusu vatandaşlar tarafından görüntülendi

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yiyecek arayan anne ayı ve 5 yavrusu vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Sivas'ın Şarkışla i ilçesinde yiyecek aramak için köy yakınlarına kadar inen anne ayı ve 5 yavrusu cep telefonuyla görüntülendi. Hayvan sever vatandaşlar tarafından görüntülenen ayı ailesi, bir süre görüntülenmesinin ardından ormanda kayboldu. Görüntüleri çeken vatandaşların, "Abov, 5 tane eniği var" diyerek tepki göstermesi ise dikkat çekti. Ayının 5 yavrusuyla birlikte görüntülenmesi ise izleyenleri şaşırttı. Bilinçsiz avcılar dolayısı ile ailenin görüldüğü yer ise gizli tutuluyor.

“Bu kadar yavruyu bir arada ilk kez gördük”
İlk kez 5 yavrusuyla bir ayıyı gördüğünü belirten Halil Şimşek, “Nesli tükenmekte olan boz ayıları gördüm, 5 tane yavrusuyla birlikte. İlk defa görüyorum bu kadar yavruyu bir arada. Çok güzel bir görüntü.. Nesli tükenmekte olan bir hayvanı bu kadar yavrusuyla bir arada görmek. Çok hoşuma gitti. Bu anları da ölümsüzleştirdim. Çok ilginç bir görüntüydü” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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