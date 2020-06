Sivas'ta normalleşme süreci başladı, lokanta ve kafeler doldu

<br>Hüsnü Ümit AVCIMert Taha VAROL/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılan iş yerleri, normalleşme süreciyle birlikte yeniden hizmete açıldı. Hem esnaf, hem de vatandaşlar iş yerlerinin yeniden açılmasından memnun olduklarını söyledi.<br>Koronavirüs salgınıyla mücadelede normalleşme sürecinin ilk gününde başta kafe, lokanta ve restoran gibi birçok iş yeri yeniden hizmete açıldı. Sivas'ta da işletmeler ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Sivas'ta 77 yıllık bir geçmişi olan, hakkında şiirler yazılan simge mekanlardan Çerkez'in Kahvesi de normalleşme süreciyle müşterilerini ağırladı. Yoğunluk oluşan işletmelerde vatandaşlar sosyal mesafe kuralına göre oturdu.<br>'BU DURUMDAN ÇOK MEMNUNUZ'<br>Uzun zaman sonra çay içmek için dışarıya çıktığını belirten Tuncay Gültekin, "Bugünleri gerçekten çok özledik. Bu pandeminin de yavaş yavaş seyrekleşmesi çok güzel oldu. Arkadaşlarla bugün oturduk. Özlemişimiz bu ortamı. Bu ortamı unutmuştuk, şimdide buna alışmaya çalışıyoruz" dedi. <br>İzmir'den Sivas'a gelen Özkan Özdamar ise, "3 aydır eve kapalıydık. Bahar havasında bir hava var. Sosyalleşmek çok güzel. Şu an bu durumdan çok memnunuz. İnşallah bu pandemi dönemini bir an önce ülkemizden def ederiz" diye konuştu.<br>Kentte 42 yıldır lokanta işleten İsmail Özer de, "Oldukça sıkıntılı günler yaşadık. Ama bunu bekliyorduk. Çok şükür özümüze döndük. İstiyoruz ki kimse rahatsızlanmasın ve hastalanmasın. Elimizden geldiği kadar dikkat ediyoruz ve mesafeyi koruyoruz. Her ne kadar müşterilerimize hijyenik bir şekilde hizmet yapıyoruz, ama onları da her konuda uyarıyoruz. Şu anda özlem gideriyoruz. Müşterilerimiz de bu durumdan memnun" ifadelerini kullandı. DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Mert Taha VAROL<br>2020-06-01 15:15:28<br>

