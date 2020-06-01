Sivas’ta cenaze aracı takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Altın fiyatları hafta sonu ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sivas’ın İmranlı ilçesinde cenaze aracının şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza SivasErzincan karayolu Piredere köyü mevkiinde meydana geldi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ait Mehmet Özçelik yönetimdeki 27 BSH 44 plakalı cenaze nakil aracı,henüz bilinmeyen bir nedenle şarampole devrildi. Kazada takla atan cenaze nakil aracının şoförü hayatını kaybederken, yanında bulunan yedek şoför M.S.A. yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve İmranlı Acil Yardım ve Kurtarma Derneği (İMAYKUD) ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan M.S.A, İmranlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.