Trafik kazası 1 ölü 1 yaralı

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Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas’ın Suşehri ilçesi Çataloluk köyünde meydana geldi. Kazada, Nuri Kütükçü yönetimindeki 34 TH 6705 plakalı otomobil, Çataloluk köyü mezarlık mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sürücünün yaralandığı kazada otomobilde bulunan Nail Kütükçü olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı ise Suşehri Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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