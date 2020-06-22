Otomobilin motoruna giren yılanı eliyle çıkardı

Altın fiyatları ne kadar?

Japonlar sonunda bunu da yaptı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Mehmet BOZDUMAN/GEMEREK (Sivas), (DHA) SİVAS'ın Gemerek ilçesinde yaşayan Feyzullah Yağcı (29), park halindeki otomobilinin motor kısmına giren yılanı eliyle çıkardı.<br>Olay, ilçe merkezindeki Bahçeli Mahallesi'nde meydana geldi. Markette çalışan Feyzullah Yağcı'nın park halindeki otomobilinin motor kısmına yılan girdi. Bunu görenler, Yağcı'ya haber verdi. Aracını park ettiği yere gelen Yağcı, kaputu açtıktan sonra bez ve sopa da kullanarak, yılanı tutup, motor kısmından çıkardı. Yılanı bir süre elinde tutan Feyzullah Yağcı, daha sonra yeşil alana bıraktı. DHA-Genel Türkiye-Sivas / Gemerek Mehmet BOZDUMAN<br>2020-06-22 13:39:31<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.