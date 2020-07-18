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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ambulans helikopterler, ameliyat olacak çocuk için seferber oldu

İHA

Skolyoz ameliyatı olması için Erzurum'dan Ankara'ya sevk edilen 6 yaşındaki çocuk için 2 ambulans helikopter seferber oldu.

Ambulans helikopterler, ameliyat olacak çocuk için seferber oldu

Skolyoz ameliyatı olması için Erzurum’dan Ankara’ya sevk edilen 6 yaşındaki çocuk için 2 ambulans helikopter seferber oldu.
Sivas’ta ambulans helikopter, Erzurum Atatürk Hastanesinde tedavi gören 6 yaşındaki Kartal İnan ismindeki çocuk, için havalandı. Skolyoz ameliyatı olması için Ankara’ya sevk edilen 6 yaşındaki çocuk ambulans helikopterle Erzurum’dan Sivas’a getirildi. Küçük çocuk, Sivas’ta getirildiği ambulans helikopterden kendisini Ankara’ya götürecek ambulans helikoptere sevk edildi. Ameliyat olacak küçük çocuğu taşıyan ambulans helikopter, sevk işlemlerinin ardından Ankara’ya hareket etti. Çocuğun önümüzdeki günlerde Gazi Üniversitesi hastanesinde ameliyat olacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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