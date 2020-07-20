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41 dereceyi bulan sıcakta, kaldırımda yumurta pişirme denemesi başarısız oldu

İHA

Sivas'ta sıcak havanın etkisiyle termometreler 41 dereceyi gösterdi, bazı vatandaşların kaldırımda yumurta pişirme denemesi ise başarısızlıkla sonuçlandı.

41 dereceyi bulan sıcakta, kaldırımda yumurta pişirme denemesi başarısız oldu

Sivas’ta sıcak havanın etkisiyle termometreler 41 dereceyi gösterdi, bazı vatandaşların kaldırımda yumurta pişirme denemesi ise başarısızlıkla sonuçlandı.
Meteorolojinin bildirdiği Basra kaynaklı sıcak hava dalgası, Sivas’ta etkisini hissettiriyor. Bazı termometrelerin 41 dereceyi gösterdiği kentte sıcak hava vatandaşları oldukça etkiledi. Sıcak havadan kaçan vatandaşlar, çözümü ağaç altlarında ve gölgelik alanlarda buldu. Bazı vatandaşlar, çeşme başlarına geçerek kafalarını suyun altına soktu.
Öte yandan bir grup vatandaş sıcak havada kaldırım üzerinde yumurta pişirme denemesinde bulundu. Vatandaşların kaldırım üzerine kırdığı yumurta 10 dakika boyunca pişmeyince, güneş altında yumurta pişirme denemesi başarısız oldu. Sivaslılar ise bu sıcaklara çok fazla alışık olmadıklarını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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