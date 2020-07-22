Çiçeği burnunda genel sekreterden anlamlı çiçek çağrısı Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevine başlayan Cengiz Nayman, Covid-19 nedeniyle gerçekleştirilemeyen ziyaretleri yapılmış kabul ettiğini belirterek çiçek göndereceklere Mehmetçik Vakfına destek olun çağrısında bulundu

Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevine başlayan Cengiz Nayman, Covid19 nedeniyle gerçekleştirilemeyen ziyaretleri yapılmış kabul ettiğini belirterek çiçek göndereceklere Mehmetçik Vakfına destek olun çağrısında bulundu.

Sivas İl Özel İdare Genel Sekreterliği görevini yürütürken İstanbul Şile Kaymakamlığına atanan Mehmet Nebi Kaya, sabah saatlerinde görevini Ulaş Kaymakamı Cengiz Nayman'a devretti. Yeni görevine başlayan Genel Sekreter Cengiz Nayman, Sivas İl Özel İdaresi birim müdürleri ile Encümen Toplantı Salonunda ilk toplantısını gerçekleştirdi. Genel Sekreter Nayman, toplantıda birim müdürlerinden kurum hakkında bilgi aldı.

Sivas için ve kendisi için yeni görevin hayırlara vesile olmasını dileyen Genel Sekreter Cengiz Nayman, “Sivas’ta daha önce Zara ve Gemerek ilçelerinde Kaymakam olarak görev yaptım. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan Vali Yardımcıları ve Kaymakamlar Kararnamesi ile Ulaş Kaymakamlığı görevine atandım. Bununla beraber Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine de görevlendirildim. Bugün sabah itibariyle Sivas Valimiz Sayın Salih Ayhan’ı Genel Sekreterimiz Mehmet Nebi Kaya ile beraber ziyaret ederek görevi devraldım. Hizmetlerinden ötürü Sayın Mehmet Nebi Kaya’ya teşekkür ediyorum. Bizden önceki meslek büyüğümüz, abimiz Mehmet Nebi Kaya’dan aldığımız vazifeyi daha iyi noktalara, daha ileri mesafelere taşımak için gayret edeceğiz. Sayın Valimiz Salih Ayhan’ın liderliğinde, Sivas İl Genel Meclisinin aldığı kararlar doğrultusunda, tüm kamu kurumlarımızla da iş birliği yaparak, Sivas için durmaksızın çalışacağız. Beni bu göreve layık gören Sayın Valimize, Devlet Büyüklerimize, Sayın Bakanımıza ve milletvekillerimize şükranlarımı sunuyorum ” dedi.

Covid19 nedeniyle, hayırlı olsun ziyaretlerinin yapılmış olarak kabul edileceğini ifade eden Genel Sekreter Nayman, çiçek göndermek yerine ise şehit ve gazi aile çocukları için Mehmetçik Vakfına destek olunmasını istedi.

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