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Kurban’da korona virüse dikkat Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, korona virüs salgını nedeniyle Kurban Bayramı sürecinde sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına daha fazla önem gösterilmesi gerektiğini belirtti

İHA

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, korona virüs salgını nedeniyle Kurban Bayramı sürecinde sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına daha fazla önem gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Kurban’da korona virüse dikkat Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, korona virüs salgını nedeniyle Kurban Bayramı sürecinde sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına daha fazla önem gösterilmesi gerektiğini belirtti

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, korona virüs salgını nedeniyle Kurban Bayramı sürecinde sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına daha fazla önem gösterilmesi gerektiğini belirtti.
Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Cuma günü idrak edilecek olan Kurban Bayramı öncesi açıklamalarda bulundu.
Canlı hayvan yetiştiriciliği konusunda önde gelen şehirler arasında yer alan Sivas´ta kurbanlık hayvan sayısında sıkıntı olmadığını ifade eden Çetindağ, hisse bedellerinin de makul seviyede olduğunu dile getirdi.
Başkan Çetindağ, “Kurban Bayramı yaklaştı. 31 Temmuz Cuma günü bayramı idrak etmeye başlayacağız. Tüm İslam aleminin ve hemşehrilerimizin Kurban Bayramı’nı şimdiden tebrik ediyorum. Şu anda ilimizde kurbanlık hayvan sayısı konusunda bir sıkıntı yok, fiyatlar da makul. Besicilerimizin elinde yeterli sayıda hayvan var. Tüm besicilerimize, çiftçilerimize teşekkür ediyorum. Çünkü besilik hayvan yetiştirilmesi noktasında büyük emek sarf ettiler. Herkes korona virüs sürecinde evlerinde otururken çiftçilerimiz, besicilerimiz arazideydi. Milletimize sıkıntı yaşatmamak için var güçleri ile çalıştılar ve gözleri gibi baktıkları kurbanlıkları sundular” dedi.
Yeri Kurban pazarı 2011’de açılacak
Sivas’ta hayvan pazarının bu yıl da havaalanı yolu üzerinde bulunan yere kurulduğunu anımsatan Çetindağ, “Kayseri yolu üzerinde Sivas merkeze bağlı Budaklı Köyü Demirçelik Fabrikası kavşağı civarında yapımı devam eden modern hayvan pazarımız inşallah 2021 yılında vatandaşlarımıza hizmet verecek. Bu vesileyle Sayın Valimiz Salih Ayhan başta olmak üzere tüm bürokratlarımıza ve siyasilerimize hayvan pazarının ilimize kazandırılmasındaki desteklerinden ötürü teşekkür ederim” diye konuştu.
Korona virüse dikkat
Korona virüs salgını nedeniyle Kurban Bayramı sürecinde sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına daha fazla önem gösterilmesi gerektiğini dile getiren Çetindağ, “Biliyorsunuz yaz aylarında şehrimize il ve yurt dışından çok sayıda kişi geliyor. Bayram nedeniyle bu daha da artacak. Kurban Bayramı öncesi vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum. Korona virüs çok tehlikeli bir hastalık. İnsanları sıkıntıya düşürüyor. O nedenle kurban kesiminde de bayram ziyaretlerinde de vatandaşlarımız kendilerini korusunlar, sosyal mesafeye ve maske kullanmaya dikkat etsinler. Bu salgını el birliğiyle aşacağız. Bir insanın bu virüse yakalanması bütün çevresine zarar vermesine neden oluyor. Sarılmasınlar, toka yapmasınlar; gönül selamı versinler. Çünkü korona geçici bir salgın. Olağanüstü bir durum var. Eski bayramlaşmalardan biraz uzak kalalım. Hep beraber salgın sürecini atlatacağız inşallah” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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