Eski kız arkadaşının evini basan kişi kurşun yağdırdı: 4 ölü (2)

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YAKALANDI

Sivas'ta, ayrıldığı kız arkadaşının ailesine kurşun yağdırarak 4 kişiyi öldüren ve olayın ardından kaçan şüpheli Dursun D., polis ekiplerince yakalandı. Şüpheli Dursun D., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olay yerinde hayatını kaybeden Turgut Kandur (65), oğlu Can Serkan Kandur (24) ile Beyza Kandur'un cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Hastanede ölen Döndü Kandur'un cansız bedeni de aynı morga kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİNHüsnü Ümit AVCI

2020-07-31 02:04:16



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