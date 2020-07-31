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4 kişiyi katletmeden önce, 'aileni öldürürüm' diye tehdit etmiş (2)

DHA

4 kişiyi katletmeden önce, 'aileni öldürürüm' diye tehdit etmiş (2)


CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ 
Olayda hayatını kaybeden Turgut (65), eşi Döndü (61) oğlu Can Serkan (24) ve hamile gelini Beyza Kandur'un (24) cenazeleri Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Yukarı Tekke Mezarlığı Mezarlıklar Müdürlüğü önünde kılınan namazın ardından cenazeler defnedildi. Cenaze sırasında olayda hayatını kaybedenlerin yakınları gözyaşlarına boğuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Uğur YİĞİTArife Defne ARSLAN
2020-07-31 17:09:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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