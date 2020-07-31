Sivas'ta 1 köy karantinaya alındı

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Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)SİVAS'ın Divriği ilçesine bağlı Çiğdemli köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Divriği ilçesi Çiğdemli köyü şehir dışından gelen yoğun nüfus akışı sebebiyle bulaş riskini azaltmak ve toplum sağlığını korumak için ilçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantina alınmasına karar verilmiştir" denildi.

Karantina sonrası köyün giriş ve çıkışları jandarma ekiplerince kapatıldı. Köyde yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını Vefa Sosyal Destek ekiplerinin karşılayacağı öğrenildi. Kent genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında 7 köyde karantina devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Uğur YİĞİT

2020-07-31 23:17:29



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