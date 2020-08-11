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Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın ismini taşıyan parkta yapım çalışmaları devam ediyor Sivas kent merkezi Gültepe mahallesine inşa edilen, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın ismini taşıyan parkın yapım çalışmaları devam ediyor

İHA

Sivas kent merkezi Gültepe mahallesine inşa edilen, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın ismini taşıyan parkın yapım çalışmaları devam ediyor.

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın ismini taşıyan parkta yapım çalışmaları devam ediyor Sivas kent merkezi Gültepe mahallesine inşa edilen, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın ismini taşıyan parkın yapım çalışmaları devam ediyor

Sivas kent merkezi Gültepe mahallesine inşa edilen, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın ismini taşıyan parkın yapım çalışmaları devam ediyor.
Sivas kent merkezi, Yeni Adliye Sarayı yanında yer alan park toplamda 50 bin metrekare olacak. Sivas Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince çalışmalarına kısa bir zaman önce başlanan parkta, sert zeminler ortaya çıkarılırken çocuk oyun aletleri de yerleştirilmeye başlandı. Çeşitli fonksiyonları içerisinde barındıracak olan parkta 860 metrekarelik çocuk oyun alanı yer alırken sporsever vatandaşlar için de 160 metrekarelik egzersiz alanı yapılıyor. 800 metre uzunluğundaki koşu yolu ile dikkat çeken projede ayrıca yine 800 metre uzunluğunda bisiklet yolu yer alıyor.
Parkı süsleyecek olan orta kısımdaki şelale, 2 adet lavabo, 13 adet ahşap kameriye, 4 adet ahşap pergola, 150 metrekarelik seyir terası ve 2 ayrı meydanı ile vatandaşların hizmetine sunulacak olan parka ayrıca 120 araçlıkta otopark yapılıyor.
13 bin 100 metrekare yeşil alanın yanı sıra parkın alt kısmında da 260 metrekarelik gül bahçesi olacak. Çeşitli süs bitkileri ve ağaçlandırma çalışmaları yapılacak olan parkın kısa bir süre içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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