Sivasspor, Rıza Çalımbay ile yola devam ediyor

DG Sivasspor Kulübü, teknik direktör Rıza Çalımbay ile bir yıl daha devam etme kararı aldığını duyurdu.

Bu sezon Süper Lig’de gösterdiği başarılı performansla dikkatleri çeken ve 20202021 sezonunda UEFA Avrupa Ligi ön elemesine katılmaya hak kazanan Sivasspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay ile yola devam kararı alındı.

Kırmızıbeyazlı ekip, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, deneyimli teknik adam ile yeni sözleşme imzalanacağını açıkladı. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

“Demir Grup Sivasspor’umuz Teknik Direktörümüz Rıza Çalımbay ile yeniden anlaşmaya vardı. Deneyimli teknik adam yarın saat 11.30’da resmi sözleşmeye imza atacak.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.