Koronavirüs testinin pozitif olduğunu öğrendi, hastaneye kaldırıldı

Hüsnü Ümit AVCIArife Defne ARSLAN/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, polisin rutin denetim sırasında durdurduğu kişinin, sistemde koronavirüs hastası olduğu tespit edildi. Polis önlem alırken, testinin pozitif çıktığını yeni öğrenen hasta, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Alibaba Caddesi´nde rutin koronavirüs denetimi yapan polis ekipleri, durdurdukları kişinin sistemde koronavirüs hastası olduğunu gördü. Bunun üzerine polis çevredekileri uyararak, önlem aldı, sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, hastayı ambulansla Çok Amaçlı Geriatri Merkezi'ne (ÇAGEM) götürdü.
Bu sırada çevredeki apartmanlarda balkonlara çıkanlar, meraklı gözlerle olan biteni izledi. Polis ekipleri, ambulansın beklendiği sırada koronavirüs hastasının oturduğu tabureyi de yakındaki çöp konteynerine attı.
Hastanın tek başına yaşadığı, koronavirüs testinin pozitif çıktığını bilmediği belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Arife Defne ARSLAN
2020-08-18 14:11:33
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.