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Bal üreticileri rekolteden memnun fiyatlardan rahatsız Devam eden bal sağımı rekolte açısından üreticilerin yüzünü güldürürken fiyat açısından memnun etmedi

İHA

Devam eden bal sağımı rekolte açısından üreticilerin yüzünü güldürürken fiyat açısından memnun etmedi.

Bal üreticileri rekolteden memnun fiyatlardan rahatsız Devam eden bal sağımı rekolte açısından üreticilerin yüzünü güldürürken fiyat açısından memnun etmedi

Devam eden bal sağımı rekolte açısından üreticilerin yüzünü güldürürken fiyat açısından memnun etmedi.
Sivas’ta gezgin arıcıların 15 Ağustos’ta başladığı bal sağımı sürüyor. Havaların bu yıl esintili ve soğuk geçmesi sağımı geciktirirken rekolte ise beklenilen düzeylerde oldu. Yaklaşık 40 yıldır Sivas’ta gergin arıcılık yapan 57 yaşındaki Halit Tomakin bal fiyatlarının düşük olmasından yakınarak, “Aslen Orduluyuz. Memleketimize yakın olduğu ve verim iyi olduğu için Sivas’ı tercih ediyoruz. Burada ürettiğimiz balı başta Antalya olmak üzere Türkiye’nin birçok farklı bölgesine gönderiyoruz. Fiyatlar çok düşük. Fiyatların yükselmesini isteriz. Zor bir meslek özveri olmazsa bu iş yapılmaz. Balın insan sağlığına her türlü yararı vardır” dedi.
Eşi ile Halit birlikte yaklaşık 25 yıldır arıcılık yapan 57 yaşındaki Emine Tomakin, bu yıl 200’e yakın kovandan 8 ton civarında bal elde ettiklerini belirtip, bal fiyatlarındaki düşüklük nedeniyle emeklerinin karşılığını alamadıklarını ifade etti. Emine Tomakin, “Sivas’ın balı çiçeği güzel o yüzden tercih ediyoruz. Arıcılık zor iş, başka yapacağımız bir iş olmadığı için yapıyoruz. Burada 6 ay kalıyoruz. Bu yıl 8 ton bal aldık. Geçen senede rekolte aynıydı. Bal fiyatlarından memnun değiliz. Fiyatlar rayına oturmadı. Peteklerin kilosunu 2530’a veriyoruz. Dört çeşit balımız var. Sızma balı 5060 liraya, saf balı 6070 liraya veriyoruz. Arıdan çektiğimiz normal balı 30 liraya veriyoruz. Buranın çiçeğinden toprağından bal çok güzel oluyor” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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