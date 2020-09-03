TFF Başkanı Nihat Özdemir: Futbolcu ve taraftar sağlığı için bu kararı aldık



Uğur YİĞİT Mert Taha VAROL Arife Defne ARSLAN / SİVAS (DHA) Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir koronavirüs nedeniyle ligin ilk yarısındaki maçların seyircisiz oynanacak olmasını kararıyla ilgili, "Sporcu sağlığı, milletimizi ve taraftarımızın sağlığı bizim için çok önemlidir. O yüzden böyle bir karar aldık" dedi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi karşılaşmasını izlemek için geldiği Sivas'ta, koronavirüs nedeniyle ligin ilk yarısındaki maçların seyircisiz oynanmasına yönelik verdikleri karar ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Özdemir, "Son yapmış olduğumuz yönetim kurulu toplantısında Sağlık Bakanlığımıza danışarak maçların ekim ayında başlaması üzerine yüzde 30 kapasiteyle stadyumların tribünlerininin kapasitelerini kullanarak varsa localarını kullanmak için bir karar almıştık. Fakat hepinizin bildiği gibi son zamanlarda Kovid-19'daki şuanda gerçekten artış hızı herkesi endişelendirdi. Şu anda Sağlık Bakanlığımız ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde ve Bilim Kurulu'nun aldığı kararı Sağlık Bakanımız canlı yayında tüm Türk halkına duyurdu. Bizim de bundan farklı bir düşüncemiz olması mümkün değil. Çünkü bizim için en önemli şey insan sağlığı ve sporcu sağlığıdır. Eğer insan sağlığına, sporcu sağlığına en küçük bir tehlike olduğu zaman bizim bunu riske atmamız mümkün değil. Onun için yönetim kurulumuz Sağlık Bakanımızın açıklamalarının ışığında 11 Eylül'de başlanacak olan Süper Lig ve diğer tüm maçların birinci yarısına kadar seyircisiz oynanması kararını aldık. Bu bugün aldığımız bir karar yarın ortalık düzelirse, pandemi de bu artış hızını önlersek, eski günlerimize dönersek tabii ki seyircili oynamak için bir karar alırız. Biz inanıyoruz ki futbol taraftarla, seyirciyle çok güzel, futbolcumuz ve herkes de bunu istiyor. Takımlarımız hem kazanç yönünden hem de futbolcularının motive olması yönünden herkes seyircili oynamak istiyor. Biz de federasyon olarak bunu istiyoruz. Ama olmazsa sporcu ve milletimizin sağlığı, taraftarımızın sağlığı bizim için çok önemlidir. Biz de bunun için bu kararı aldık" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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2020-09-03 17:44:54



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