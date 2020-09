UEFA Uluslar Ligi: Türkiye: 0 - Macaristan: 1 (Maç sonucu)

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçında A Milli Futbol Takımı, Macaristan'a 10'lık skorla mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (ikinci yarı)

51. dakikada Burak Yılmaz ceza sahası dışından aldığı topu sürerek ceza sahası içerisine girdi. Rakip oyuncuları geçerek kaleci ile karşı karşıya kalan Yılmaz’ın şutunda kaleci Peter Gulasci meşin yuvarlağı kornere çeldi.

57. dakikada Emre Kılıç’ın pasında topla buluşan Hakan Çalhanoğlu’nun ceza sahası dışından kaleye gönderdiği top üstten dışarı çıktı.

65. dakikada Dominik Szoboszlai’ın ortasında ceza sahası içerisindeki Willi Orban topa kafası ile dokundu. Uğurcan Çakır topu parmak uçları ile kornere çeldi.

79. dakikada Dominik Szoboszlai'nin ceza yayı önünden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak direğe çarparak ağlara gitti. 01



Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Artur Riberio xxx, Rui Tavares xxx, Paulo Soares xxx

Türkiye: Uğurcan Çakır x, Çağlar Söyücü xx, Merih Demiral xx, Umut Meraş xx, Kaan Ayhan xx, Mert Müldür xx, Mert Hakan xx (İrfan Can dk. 57 xx), Hakan Çalhanoğlu xx, Emre Kılınç xx (Kenan Karaman dk. 75 xx), Ahmet Kutucu xx (Yusuf Yazıcı dk. 46 xx), Burak Yılmaz xx

Yedekler: Mert Günök, Zeki Çelik, Hasan Ali Kaldırım, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Mahmut Tekdemir, Orkun Kökçü, Ozan Kabak

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Macaristan: Peter Gulasci xxx, Adam Lang xx, Willi Orban xx, Atilla Szalai xx, Atilla Fiola xx, Adam Nagy xx, Davit Siger xx (Andras Schafer dk. 59 xx), Filip Holender xx, Dominik Szoboszlai xxx, Roland Sallai xx (Zsolt Kalmar dk. 81 ?), Adam Szalai xxx

Yedekler: Denes Dibusz, Adam Kovaksik, , Mate Patkai, Tamas Cseri, Adrian Szöke, Krisztian Simon, Benjamin Babati, Nemanja Nikolics

Teknik Direktör: Marco Rossi

Gol: Dominik Szoboszlai (dk. 79) (Macaristan)

Sarı kartlar: Burak Yılmaz, İrfan Can (Türkiye) Siger, Fiola, Lang (Macaristan)

