Sivasspor 17. kez korona testinden geçti

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DG Sivasspor’da, futbolculara 17. kez Covid19 PCR testi yapıldı.

Süper Lig 20202021 sezonunun ilk hafta maçında cumartesi günü Alanyaspor ile karşılaşacak Sivasspor’da, futbolcular Covid19 PCR testine tabi tutuldu.

Sivas İl Sağlık Müdürlüğü’nden tesislere gelen ekip; A takım futbolcularına, teknik heyete, destek ekibe ve tüm kulüp çalışanlarına korona virüs testi yaptı. Kırmızıbeyazlı ekip bu testle birlikte pandemi sürecinde 17. kez Covid19 testine tabi tutulmuş oldu.

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