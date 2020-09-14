İtfaiye ekipleri acılar içindeki kediyi böyle kurtardı Sivas'ta asansörde ayağı sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

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Sivas'ta asansörde ayağı sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Kardeşler Mahallesinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Ayağı asansöre sıkışan kediyi kurtaramayan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirildi. İtfaiye ekipleri, 5 dakikalık operasyonla acılar içerisinde kıvranan kediyi kurtararak sahibine teslim etti. Ekipler tarafından kurtarılan kediye sahibinin kaşıkla su içermesiyse dikkat çekti.

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