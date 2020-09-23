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Emekli vatandaşın ev parasını çalan vatandaşlar, Sivas’ta yakalandı Malatya’da ev almak için tapuya gittiği esnada emekli vatandaşın 125 Bin TL parasını çalan hırsızlar, Sivas’ta yakalandı

İHA

Emekli vatandaşın ev parasını çalan vatandaşlar, Sivas’ta yakalandı Malatya’da ev almak için tapuya gittiği esnada emekli vatandaşın 125 Bin TL parasını çalan hırsızlar, Sivas’ta yakalandı

Malatya’da ev almak için tapuya gittiği esnada emekli vatandaşın 125 Bin TL parasını çalan hırsızlar Sivas’ta yakalandı.
Malatya’da ev almak için bankadan para çeken emekli vatandaşın tapuya gittiği esnada otomobilinin camını kıran şahıslar, 125 Bin TL’yi çalarak kayıplara karıştı. Jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonrası olayın şüphelisi şahısların 33 ADZ 705 plakalı otomobille Sivas’a giriş yaptığı tespit edildi. Yunus ekipleri, SivasErzincan kara yolu, Soğuk Çermik Kavşağı'nda içerisinde 3 kadın, 2 erkek şahsın içinde bulunduğu aracı yakaladı. Şüpheli şahıslar ve araçta yapılan ilk incelemenin ardından Sivas Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyette yapılan aramada 100 Bin TL şüpheli kadınların üzerinde saklanmış halde bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Malatya'ya gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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