Evinden 2 kamyonet çöp çıkan yaşlı kadının koronavirüs testi pozitif çıktı



Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta yalnız yaşayan Elif Baytok'un (81) evinden 2 kamyonet çöp çıktı. Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan Baytok´un koronavirüs testi de pozitif çıktı.

Mevlana Mahallesi 8'inci Sokak'ta yalnız yaşayan Elif Baytok'un evinden kötü kokular gelmesi üzerine, mahalleli durumu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Baytok'un evine gelen ekipler, kötü koku üzerine belediye ekiplerine haber verdi. Ayrıca yüksek ateşi de olduğu belirlenen Baytok, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Baytok'un burada yapılan koronavirüs testi de pozitif çıktı.

Hastanede tedaviye alınan Baytok'un, evinde temizleme çalışması başlatan ekipler, 2 kamyonet çöp çıkardı. Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonrası, belediye ekipleri evi dezenfekte etti. Ekipler, evi temizlerken kötü koku nedeniyle zor anlar yaşadı. Evden çıkan bir miktar para ve altın da belediye ekipleri tarafından muhafaza altına alındı.

Mevlana Mahallesi Muhtarı Kazım Gözel, "Bundan 15 gün önce valimize ve sosyal yardımlaşma müdürümüzle beraber evi ziyarete geldik. Kapıyı açıp teyzemizle karşılaştığımız zaman aşırı bir derece de koku olduğunu gördük. Daha sonra temizlik ekibi gönderildi. Dezenfekte ve temizlik yapmak için girdiğimizde Elif teyzenin aşırı derecede ateşi olduğunu gördük. Komşuların da şikayeti üzerine teyzemiz ambulansla hastaneye götürüldü. Koronavirüs testi de pozitif çıkmış´´ dedi.DHA-Genel Türkiye-Sivas Uğur YİĞİT

2020-10-24 12:17:29



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