Sivasspor, Rizespor maçına hazırlanıyor

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig 20202021 sezonunun 6. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Sivasspor mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 3 grup halinde yapılan top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından pas çalışması yapan kırmızıbeyazlılar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaparak günü tamamladı.

Kaleciler Mamadou Samassa, Ali Şaşal Vural ve Muammer Yıldırım kaleci antrenörü Cengiz Birgen yönetiminde çalıştı. Sakat olan Aaron Appindangoye ise antrenmanın ilk bölümünde takımla beraber çalıştı.

Kırmızıbeyazlı ekip yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girecek.

Sivasspor ile Rizespor 26 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

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