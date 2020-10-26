3 kişinin yaralandığı feci kaza güvenlik kamerasında

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Sivas’ta 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre kaza, geçtiğimiz günlerde SivasAnkara karayolu Köklüce köyü mevkiinde meydana geldi. K.M. idaresindeki 52 KB 414 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüjden karşı şeride geçti. Kazada, araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anıysa çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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