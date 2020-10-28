2020 yılında 220 bin dekar tarım arazisi sulandı Sivas’ta Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından 2020 yılında 220 bin dekar tarım arazisi sulandı

Sivas’ta Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından 2020 yılında 220 bin dekar tarım arazisi sulandı.

DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını ifade eden DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, ‘Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlediğini belirtti.

Sivas’ta 01 Haziran 2020 tarihinde başlayan sulama sezonun 20 Ekim 2020 tarihinde tamamlandığını belirten Yıldız, “2020 yılı sulama sezonunda Sivas ilimiz ve ilçelerimizde toplam 220 bin dekar tarım arazisi sulanmıştır. Sivas il ve ilçelerimizde 2020 yılında toplam 220 bin dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 169 milyon 712 bin 822 milyon TL katkı sağlandı. İnşa ettiğimiz baraj ve göletler, sulama kanalları ile iletim hatları sayesinde suyu toprakla buluşturuyoruz. Yaptığımız toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile tarım arazilerini büyütüyoruz. Çiftçimizin gelirini, üretim konforunu yükseltiyoruz. Böylece kırsal alanlardan göçün belli ölçüde önüne geçtiğimiz gibi gıda arz güvenliğinin de teminatı oluyoruz” dedi.

Yapılan sulama yatırımlarına ülke çiftçilerinden çok olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade eden Yıldız, “Sivas ilimizde 2020 yılı sulama sezonunda problem yaşamadık. Yaptığımız yatırımlarla bunu sürekli hale getirmek ve modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. Hem suyumuza hem toprağımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz. Çiftçilerimiz de üretmeye devam etsinler. Hep birlikte ülke tarımını daha yukarılara taşıyacağız” şeklinde konuştu.

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