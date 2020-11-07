Galatasaray, Sivas’a geldi

ABD başkanını seçiyor: Trump mı, Biden mı?

ABD başkanını seçiyor: Trump mı, Biden mı?

ABD başkanını seçiyor: Trump mı, Biden mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Galatasaray, Süper Lig’in 8. haftasında DG Sivasspor ile oynanacağı maç için Sivas'a geldi.

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray yarın deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’na gelen Galatasaray kafilesini burada sarıkırmızılı taraftarlar karşıladı. Taraftarlar, Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Teknik Direktör Fatih Terim ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Meşalelerle karşılanan Galatasaray kafilesi, daha sonra otobüsle kampa girecekleri otele geçti. Otel önünde bekleyen sarıkırmızılı taraftarlar da takımlara tezahüratlarda bulundu.

DG Sivasspor ile Galatasaray, yarın saat 19.00'da Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.