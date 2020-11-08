Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamaları DHA Feed 1 üzerinden yayınlamaktayız.DHA-Spor Türkiye-Sivas
2020-11-08 22:14:42
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