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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamaları DHA Feed 1 üzerinden yayınlamaktayız.DHA-Spor Türkiye-Sivas
2020-11-08 22:14:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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