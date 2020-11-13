Sivasspor’da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları devam etti

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DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti.

Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını bugün öğlen saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı. Ardından topla birlikte çalışmalar yapan kırmızıbeyazlılar, son bölümde ise ortaşut ağırlıklı çalışmalar yaptı. Ülkelerinin milli takım kampında bulunan Fayçal Fajr, Max Gradel, Samba Camara ve Casimir Ninga idmanda yer almadı.

Sivasspor, akşam yapacağı günün ikinci antrenmanıyla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

Fatih Karagümrük ile Sivasspor, 21 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da karşılaşacak.

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