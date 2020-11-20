2 gündür haber alınmayan yaşlı adam, evinde bitkin halde bulundu

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Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,(DHA) SİVAS'ta 2 gündür haber alınamayan Halil Oğuz (80) yalnız yaşadığı evinde bitkin halde bulunup, hastaneye kaldırıldı.

Mevlana Mahallesi Mevlana Caddesi Yalçınbey Apartmanı'nın 2'nci katındaki dairede yalnız yaşayan Halil Oğuz'dan bir süre haber alamayan komşuları, polis ile sağlık ekiplerini aradı. Adrese gelen polis ekipleri, kapı açılmayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

İtfaiye ekibi de merdivenle çıktıkları balkodan içeri girdi. Halil Oğuz, evde bitkin halde yatarken bulundu. Yaşlı adam, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2020-11-20 16:32:14



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