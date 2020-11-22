Sivasspor deplasmanda yenilmiyor!

DG Sivasspor, bu sezon deplasmanda oynadığı 4 lig karşılaşmasında 2 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 8 puan topladı.
Sivasspor, bu sezon dış sahada ortaya koyduğu başarılı mücadele ile dikkat çekiyor. Dün deplasmanda Fatih Karagümrük ile 11 berabere kalan kırmızıbeyazlı ekip, 20202021 sezonunda misafir olarak çıktığı maçlarda kaybetmeden yoluna devam ediyor.
Sezonun ilk deplasmanında ligin 2. haftasında Erzurumspor'u 21 mağlup eden Sivasspor, 5. haftada ise Kayseri'de, Kayserispor'u 31 yendi. Süper Lig'in 7. hafta maçında Hatay deplasmanında Hatayspor ile 11 berabere kalan kırmızıbeyazlı takım, dün ise İstanbul'daki Fatih Karagümrük müsabakasından 11'lik skorla ayrıldı ve bu sezon dış sahadaki yenilmezlik serisini sürdürdü.
Yiğidolar, deplasmanlarda 8 puan toplarken, rakip fileleri 7 kez havalandırdı. Rıza Çalımbay'ın takımı, kalesinde de 4 gole engel olamadı.
İç sahada ise oynadığı karşılaşmalarda henüz galibiyet sevinci yaşayamayan Sivas temsilcisi, ligin 10. haftasında Göztepe’yi ağırlayacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.