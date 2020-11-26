Sivas’ta yılın öğretmeni Zara’dan

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Sivas’ta yılın öğretmeni olarak Zara Anadolu İmamHatip Lisesi Müdürü Ahmet Murat Yiğit seçildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan "Mesleki Çalışmalarıyla Öne Çıkan Öğretmenler" programı kapsamında Sivas ilini temsilen Zara Anadolu İmamHatip Lisesi Müdürü Ahmet Murat Yiğit, yılın öğretmeni seçildi. Her ilden bir öğretmenin belirlendiği program ile öğrencilerin hayatını değiştiren, eğitimde üstün başarı göstermiş, fedakarlıkları ve özel nitelikleriyle farklılıklar ortaya koyan 81 öğretmen arasında yer alan Yiğit, Cumhurbaşkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleşecek olan etkinliklerde Sivas ilini temsil edecek.

Yiğit’in yılın öğretmeni seçilmesi vesilesiyle makamlarında kabul eden Kaymakam Mehmet Sayın, Belediye Başkanı Fatih Çelik ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Ahmet Karakuş tebriklerini ileterek başarılar diledi.

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