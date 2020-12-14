Trafik kazası 2'si Çocuk 5 yaralı

'Sizce kim bu bebek?'

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Sivas’ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Şarkışla Pınarbaşı karayolunun Hüyük köyü yol ayrımında meydana geldi. Erzincan’dan yola Gaziantep’e giden S.Y.(29) yönetimindeki 27 AES 850 plakalı Volkswagen marka otomobil Hüyük köyü yol ayrımına M. G.’nin (45) Kullandığı 58 HG 378 plakalı traktörle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücülerle birlikte S.Y.’nin kullandığı otomobilde bulunan B.Y. (29) L.Y.(2) ve Y. Y. (3) yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şarkışla Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi.

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