Römork traktörden ayrıldı, 25 metre sürüklendi: 3 kişi yaralandı Sivas'ta çatı yapımında kullanılan çelik konstrüksiyon yüklü römorkun traktörden kopması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı

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Sivas'ta çatı yapımında kullanılan çelik konstrüksiyon yüklü römorkun traktörden kopması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza SivasAnkara karayolu Yıldızeli yolu üzerinde meydana geldi. A.Y. yönetiminde ki 58 ACD 155 plakalı traktöre bağlı römorkun kopması sonucu devrildi. Çatı yapımında kullanılan çelik konstrüksiyon yüklü römork yaklaşık 25 metre sürüklendi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile römork üzerinde bulunan R.Y. ve Y.P. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı. Y.P ‘nin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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