Sivasspor ile Denizlispor 13. randevuda

Süper Lig'in 16. haftasında karşılaşacak olan DG Sivasspor ile Denizlispor 13. kez birbirlerine rakip olacak. İki takımın mücadelesinde Sivasspor'un rakibine karşı 8'e 3 galibiyeti bulunuyor.

Süper Lig'in 16. haftasında, DG Sivasspor, yarın sahasında Denizlispor'u ağırlayacak. 13.30'da başlayacak olan mücadelede iki rakip, 13. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig´e yükseldiği 20052006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 12 maçtan 8'ini Sivasspor, 3'ünü de Denizlispor kazandı. Bir müsabakadan ise kazanan çıkmadı. Lig maçlarında Sivasspor’un 16 golüne, Denizlispor 11 golle yanıt verdi.



Sivasspor’da 2 eksik!

Kırmızıbeyazlılarda bu mücadele öncesi 2 eksik futbolcu bulunuyor. Sakatlığı devam eden Serhiy Rybalka ve Beşiktaş maçında kırmızı kart gören Hakan Arslan, Denizlispor karşısında takımını yalnız bırakacak. Öte yandan Sivasspor'da 3 sarı kartı bulunan Fayçal Fajr, kart sınırında bulunuyor. Fajr, yarın kart görmesi halinde 17.haftada oynanacak olan Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.



Rıza Çalımbay’ın Denizli istatistiği

Süper Lig kariyerinde Denizlispor’u konuk ettiği 9 maçın sadece 1’ini kaybeden Rıza Çalımbay, geri kalan maçlarda 6 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Çalımbay, Denizlispor’a karşı tek mağlubiyetini Ocak 2006’da 31’lik skorla Osmanlıspor’un başında almıştı.



Sivasspor’un 497. sınavı

Sivasspor Süper Lig´de yarın oynayacağı Denizlispor mücadelesi ile 497. maçına çıkıyor. Kırmızıbeyazlılar, 20052006 sezonunda merhaba dediği Süper Lig ve Süper Final Avrupa Ligi Grubu'nda bugüne kadar 496 müsabakaya çıktı. Yiğidolar, Süper Lig´de 184 galibiyet, 132 beraberlik ve 180 mağlubiyet aldı. 673 kez rakip fileleri havalandıran Sivasspor, 688 golü de kalesinde gördü. Sivasspor ligde toplam 684 puan topladı.

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