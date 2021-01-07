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Direkte mahsur kalan kediyi fark etti, özel aparatlarını giyip kurtardı Yardım istercesine miyavladı, yardımına ÇEDAŞ çalışanları koştu

İHA

Direkte mahsur kalan kediyi fark etti, özel aparatlarını giyip kurtardı Yardım istercesine miyavladı, yardımına ÇEDAŞ çalışanları koştu

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde köpeklerden kaçarak elektrik direğinin tepesinde mahsur kalan kediyi ÇEDAŞ çalışanları kurtardı.

Olay, Koyulhisar ilçesine bağlı Küplüce köyüne meydana geldi. Sokak köpeklerinden kaçarak bir elektrik direğine tırmanan kedi tekrardan aşağı inemeyince direk tepesinde mahsur kaldı. O esnada abonelik işlemleri için köye giden Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) görevlisi Ramazan Genç ve arkadaşı mahsur kalan kedinin miyavlama seslerini duydu. Genç, çevrede yaptığı incelemede kedinin direk tepesinde mahsur kaldığını fark etti. Direğe giden elektrik akımını kesen Genç, daha sonra özel aparatlarını giyerek kedinin yardımına koştu. Direğe tırmanarak kediyi kurtaran Genç ve arkadaşı biraz sevdikten kediyi doğal ortamına bıraktı. Öte yandan başka bir kedinin ise mahsur kalan arkadaşını yalnız bırakmayarak kurtarılma çalışmalarını izlemesi dikkat çekti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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