Direkte mahsur kalan kediyi fark etti, özel aparatlarını giyip kurtardı Yardım istercesine miyavladı, yardımına ÇEDAŞ çalışanları koştu

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Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde köpeklerden kaçarak elektrik direğinin tepesinde mahsur kalan kediyi ÇEDAŞ çalışanları kurtardı.



Olay, Koyulhisar ilçesine bağlı Küplüce köyüne meydana geldi. Sokak köpeklerinden kaçarak bir elektrik direğine tırmanan kedi tekrardan aşağı inemeyince direk tepesinde mahsur kaldı. O esnada abonelik işlemleri için köye giden Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) görevlisi Ramazan Genç ve arkadaşı mahsur kalan kedinin miyavlama seslerini duydu. Genç, çevrede yaptığı incelemede kedinin direk tepesinde mahsur kaldığını fark etti. Direğe giden elektrik akımını kesen Genç, daha sonra özel aparatlarını giyerek kedinin yardımına koştu. Direğe tırmanarak kediyi kurtaran Genç ve arkadaşı biraz sevdikten kediyi doğal ortamına bıraktı. Öte yandan başka bir kedinin ise mahsur kalan arkadaşını yalnız bırakmayarak kurtarılma çalışmalarını izlemesi dikkat çekti.

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