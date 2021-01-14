Sivas’ta 1 köy karantinaya alındı Sivas’ın Divriği ilçesine bağlı Kayaburun köyü pandemi tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Milyonlar WhatsApp’ı silip ona geçiyor ama...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sivas’ın Divriği ilçesine bağlı Kayaburun köyü pandemi tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Sivas’ta korona virüsü tedbirleri kapsamında 1 köy karantinaya alındı. Sivas Valiliğinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Covid19 salgınının yayılarak, vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyona geçmelerini sağlamak üzere ilimiz Divriği ilçesi Kayaburun köyü İlçe Hıfzıssıhha kurulunca karantinaya alınmıştır’’ ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, köye giriş ve çıkışları 18.00’dan itibaren yasaklandığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.