Şarkışla sise teslim oldu

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Sivas’ın Şarkışla ilçesinde etkili olan yoğun sis görüş mesafesini 30 metreye kadar düşürdü.

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde gün boyu etkili olan hafif kar yağışı akşam saatlerinde yerini yoğun sise bıraktı. Şehit adeta sis bulutu içerisinde kayboldu. Görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Görüş mesafesinin düşmesi sürücülerin işini güçleştirdi. Vatandaşlar, olası kazaların yaşanmaması için sürücülere dikkatli olmaları tavsiyesinde bulundu.

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